ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он якобы «занимался шпионажем» Иностранные и российские журналисты требуют его освобождения

Архив Эвана Гершковича

ФСБ утром 30 марта сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже «в интересах американского правительства».

По версии спецслужбы, Гершкович, «действуя по заданию американской стороны», якобы «осуществлял сбор сведений», составляющих гостайну, о деятельности «одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Его задержали, как утверждает ФСБ, «при получении секретных сведений». В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Незадолго до сообщения о задержании Гершковича пиарщик Ярослав Ширшиков, который ведет телеграм-канал «Гусарская бравада», рассказал, что пару недель назад давал журналисту интервью, «сопровождал его по городу, знакомил с некоторыми другими героями». По его словам, корреспондента интересовало, как в российском обществе относятся к ЧВК Вагнера. Через несколько дней Гершкович улетел в Москву, утверждает Ширшиков.

Он опубликовал скриншот поста «Вечерних ведомостей», в котором говорилось, что читатель издания стал свидетелем задержания человека в центре Екатеринбурга у ресторана Bukowski Grill. По словам очевидца, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус, на его голову натянули свитер, поэтому лица задержанного видно не было.

Ширшиков также написал, что в час ночи ему позвонили из Лондона. Человек по имени Томас сказал, что в среду, 29 марта, Гершкович вернулся в Екатеринбург и уже девять часов не выходит на связь.

«Мол, он оставил в редакции мой телефон на случай, если что-то случится. И тут я понимаю, что мы с Эваном обедали в „Буковском“ и совсем рядом не только мой офис, но и офис еще одного героя материала. Нетрудно предположить, что в малознакомом городе человек пойдет по знакомым местам, да? К тому же, Эван еще во вторник попросил меня о встрече на сегодня. Я не знал, что он еще вчера прилетел. Видимо, материала решил добрать», — рассказал Ширшиков.

Источник «Медузы» среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал, что помимо посещения Екатеринбурга Эван Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие Уралвагонзавод.

«Коммерсант» пишет, что Гершковича планируют доставить в Москву, решение о мере пресечения журналисту будет принимать Лефортовский районный суд. Дело корреспондента находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал изданию 66.ru, что встречался с Гершковичем. По его словам, журналиста интересовало отношение людей к ЧВК Вагнера и работа «промышленных предприятий». Он утверждает, что Гершкович хотел «взять интервью у различных людей, как они нас называют, у патриотов». Журналиста также интересовали «вопросы, связанные с поддержкой населения в период », а также «гуманитарная миссия: грузы, которые направляем с 2014 года на Донбасс».

«Я рассказал, что мы отправляем оборудование в детские дома и так далее. Сказал, что ваши „Хаймарсы“ раздолбали все, что можно. Деятельность ЧВК Вагнера тоже интересовала, в частности, спрашивал, почему я с Пригожиным переписываюсь. И про промышленные предприятия [спрашивал], как переориентируются в ходе СВО. Я сказал, что отлично и дефицита кадров нет. Выпили на двоих бутылку коньяка. Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом», — заявил депутат.

The Wall Street Journal потребовала освободить журналиста

The Wall Street Journal заявила, что «категорические отвергает» обвинения ФСБ в отношении своего журналиста и требует его немедленного освобождения. Международная организация «Репортеры без границ» заявила, что «встревожена» задержанием Гершковича. По мнению организации, это выглядит как «ответная мера» на работу репортера по расследованию деятельности ЧВК Вагнера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к пресс-релизу ФСБ. «Единственное, что могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным», — заявил Песков, не уточнив подробностей и не пояснив, что это значит. На уточняющий вопрос, связано ли задержание журналиста с уже опубликованным материалом или готовящимся, представитель Кремля ответил, что деталей не знает.

Пескова также спросили, может ли задержание Гершковича «спровоцировать проверки» корпунктов российских журналистов в США. «Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть. Потому что еще раз повторяю: речь идет не о подозрениях, а речь идет о том, что он был задержан с поличным», — ответил он.

Некоторые журналисты, комментируя задержание Гершковича, предположили, что его задержали с целью обменять на кого-то из российских граждан, находящихся под арестом за рубежом. В частности, такое мнение высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов: «Берут заложников для обменного фонда. Заодно показывают, что западным журналистам больше небезопасно работать в России».

Журналист-расследователь Андрей Захаров напомнил, что в конце января в Словении задержали двух граждан России, которые жили там по аргентинским паспортам на имена Людвиг Гиш и Мария Мейер. В МИД Словении заявили, что задержанные были сотрудниками иностранной разведки. По информации The Guardian, речь шла о российской спецслужбе. Источник газеты утверждал, что после ареста пары российская сторона «быстро согласилась с тем, что они были сотрудниками разведки». Сейчас Москва и западные страны «ведут закулисные переговоры об их обмене на одного или нескольких людей, которые находятся в заключении в России».

«Когда я прочитал об этом, я подумал: а какого менять-то будет? В голову приходил только — американец, осужденный в 2020 году по обвинению в шпионаже. Неужели будут менять двух на одного, думал я тогда. Но сегодня обменный фонд был пополнен Эваном. Надеюсь, я прав, и в ближайшие месяцы его где-нибудь в аэропорту Вены махнут на провалившихся российских нелегалов», — написал Захаров.

В поддержку Гершковича выступили его коллеги-журналисты. «Эван Гершкович — очень хороший и храбрый журналист, а не шпион, ради всего святого. Это прямая атака на всех иностранных корреспондентов, которые все еще работают в России. А это значит, что ФСБ сорвалась с поводка», — написал в твиттере журналист и исследователь спецслужб Андрей Солдатов.

«Мой друг и абсолютно профессиональный журналист Эван Гершкович был задержан ФСБ по явно сфабрикованному обвинению в шпионаже. Журналистика — это не преступление. Эван должен быть немедленно освобожден», — заявил журналист The Guardian Петр Сауэр.

«Эван Гершкович — профессионал, коллега и друг, которого я знаю много лет. Честный, добрый и храбрый человек и журналист, который продолжал работать в России вопреки любым угрозам», — отметила корреспондент «Русской службы Би--би-си» Елизавета Фохт.

Глава информационной службы телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе назвала Гершковича «прекрасным журналистом» и отметила, что его задержание — «международный скандал покрупнее „Северного потока“».

Эпизод подкаста «Дедлайн» — о работе иностранных репортеров в России после начала войны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике». «К сожалению, это не первый случай, когда статус „иностранного корреспондента“, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника „хватают за руку“», — написала Захарова.

Эван Гершкович писал о войне и кремлевской политике

31-летний Эван Гершкович — гражданин США, который несколько лет живет в Москве. Он работает в московском бюро The Wall Street Journal, у него есть аккредитация МИД РФ. Гершкович пишет материалы на темы, связанные, в том числе, с российской политикой, войной в Украине и ЧВК Вагнера.

В начале марта он вместе с коллегами выпустил материал, в котором, в частности, говорилось, что кремлевские чиновники попросили президента России Владимира Путина повлиять на основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, критиковавшего Минобороны РФ. В последнее время у Гершковича выходили материалы о протестах в Грузии из-за законопроекта об «иностранных агентах», визите в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, репортаж из Пскова, где базируется 234-й десантно-штурмовой полк, военных которого обвиняют в причастности к убийству мирных жителей в Буче, и другие материалы. Он был также одним из авторов декабрьского материала The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Путин получает информацию о войне в Украине в искаженном виде.

Гершкович также работал в Agence France-Press, а с 2018 по 2021 год был корреспондентом англоязычной версии The Moscow Times. Как напоминает само издание, там он выпустил материалы о массовых протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе, митингах в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, протестах в Москве летом 2019 года из-за недопуска оппозиции к выборам в городскую думу, а также об отравлении Алексея Навального.

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