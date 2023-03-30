Песков: журналиста The Wall Street Journal, подозреваемого в шпионаже, «взяли с поличным». Что это значит, пресс-секретарь Кремля не пояснил

В Кремле заявили, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, задержали с поличным. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о задержании гражданина США в Екатеринбурге.

«Это прерогатива ФСБ. Собственно, уже было заявление от федеральной службы безопасности. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал Песков на брифинге, добавив, что не знает других деталей дела.

На вопрос, может ли задержание Гершковича спровоцировать проверки российских корпунктов в США, представитель Кремля ответил: «Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть. Потому что еще раз повторяю: речь идет не о подозрении, а речь идет о том, что он был задержан с поличным».

О судьбе корпункта The Wall Street Journal в России Песков сказал следующее: «Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать. Здесь никаких проблем не будет».

30 марта Федеральная служба безопасности РФ объявила, что задержала в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича «при попытке получения секретных сведений». Спецслужба утверждает, что Гершкович «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга рассказывал, что Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российской «спецоперации» в Украине. Ширшиков сопровождал его в Екатеринбурге и знакомил с некоторыми героями для текста. Источник «Медузы» среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал, что кроме поездки в Екатеринбург Гершкович посетил Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие Уралвагонзавод.