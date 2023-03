ФСБ заявила, что задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже

Федеральная служба безопасности РФ объявила о задержании в Екатеринбурге гражданина США, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

Как утверждает спецслужба, Гершкович «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Журналиста задержали «при попытке получения секретных сведений», сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).

Ранее уральские СМИ сообщили о том, что Гершкович пропал в Екатеринбурге. 29 марта появилась новость, что силовики задержали человека около ресторана Bukowski Grill, натянув ему на голову свитер. Пиарщик Ярослав Ширшиков предположил, что задержанным был Эван Гершкович. По словам Ширшикова, он ранее сопровождал американского журналиста в Екатеринбурге, который приехал туда, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российской «спецоперации» в Украине.

Как рассказал «Медузе» источник среди западных журналистов, работающих в Москве, помимо посещения Екатеринбурга, Эван Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие Уралвагонзавод.

Эван Гершкович около шести лет живет в России и работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Журналист аккредитован при МИД РФ. Ранее Грешкович работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.