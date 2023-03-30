В Екатеринбурге пропал корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Он писал материал о ЧВК Вагнера

В Екатеринбурге пропал гражданин США, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Об этом изданию 66.ru заявил местный пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в городе. По его словам, Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы написать материал о ЧВК Вагнера и «спецоперации». О его местонахождении неизвестно уже сутки.

«Он приехал в большую такую экспедицию. Самое главное, что его интересовало, это отношение к ЧВК Вагнера и „спецоперации“ вообще. Наша эмиграция сказала, с кем можно поговорить в Екатеринбурге. Почему Екатеринбург? [Основатель ЧВК Евгений] Пригожин несколько раз и его тут отшивали. Эван нигде публично не писал [о поездке], и я его кулуарно водил по разным спикерам, удалось избежать провокации. Поездкой он вообще остался доволен», — рассказал Ширшиков.

Днем 29 марта в уральских СМИ появилась новость, что в Екатеринбурге силовики задержали человека около ресторана Bukowski Grill, натянув ему на голову свитер. Ширшиков предположил, что задержанным был Гершкович.

По словам пиарщика, в ночь на 30 марта ему позвонил с лондонского номера человек по имени Томас и сказал, что Гершкович накануне вернулся в Екатеринбург и уже сутки не выходил на связь с редакцией.

Два источника издания Itʼs My City подтвердили информацию о задержании журналиста The Wall Street Journal, но по какой причине это произошло — пока неизвестно.

Также о Гершковиче написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: «Вчера в Екатеринбурге действительно задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ситуация очень серьезная».