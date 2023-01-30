В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба разведки и безопасности Словении задержала в Любляне двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным 24ur.com, задержанные были сотрудниками российской разведки, которые находились в стране под вымышленными именами, являясь частью «спящей сети» российских шпионов. Также сообщается, что как минимум у одного из них был аргентинский паспорт.

Иностранцев арестовали еще 5 декабря, утверждает SiolNET. За шпионаж им грозит до пяти лет лишения свободы, а за предоставление ложных сведений — до трех лет.

Никакие другие подробности о задержанных не сообщаются.

После начала полномасштабной войны в Украине в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что в странах Европы раскрывают российских шпионов и граждан, работающих в интересах России. Так, в конце декабря 2022 года глава Федеральной службы разведки и контрразведки Германии Бруно Каль заявил о разоблачении российского шпиона в рядах самой спецслужбы. В конце января стало известно об аресте его компаньона.

Также во второй половине января Стокгольмский окружной суд признал двух граждан Швеции виновными в шпионаже в пользу России, приговорив одного из них к пожизненному заключению.

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