В Мюнхене задержали гражданина Германии по подозрению в госизмене. Следствие считает, что он передавал секретные данные российской разведке

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В аэропорту Мюнхена 22 января сотрудники федеральной уголовной полиции задержали гражданина ФРГ по подозрению в соучастии в государственной измене. Он был заключен под стражу 23 января, однако известно об этом стало лишь спустя несколько дней.

Согласно сообщению Генпрокуратуры Германии, задержанного зовут Артур Е. (его фамилия не называется из соображений безопасности). По версии следствия, Артур Е. передал российской разведке секретные данные, полученные от Карстена Л. — бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии. Его арестовали в декабре 2022 года.

По данным Der Spiegel, арест Артура Е. имеет большое значение для Федеральной прокуратуры и Федерального управления уголовной полиции, поскольку до этого момента в деле Карстена Л. оставались многочисленные пробелы. В частности, правоохранительные органы не знали, как именно секретная информация попала в Россию.

Карстена Л. задержали в Берлине во второй половине декабря по обвинению в государственной измене. По данным прокуратуры, в 2022 году он передал российской разведке сведения, содержащие государственную тайну, добытые им в ходе работы в Федеральной разведывательной службе. Обвиняемого заключили под стражу по решению суда.

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