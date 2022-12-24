WSJ: Путин часто получает устаревшие доклады о ситуации на фронте. В этих отчетах преуменьшаются неудачи

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Президент РФ Владимир Путин получает информацию о войне в Украине в искаженном виде и иногда с задержкой в несколько дней, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По утверждению собеседников, знакомых с ситуацией, находящиеся на фронте командиры передают информацию ФСБ, которая редактирует их и передает «экспертам Совбеза». От тех информация попадает к секретарю органа Николаю Патрушеву, который представляет ее президенту РФ. В результате отчеты «часто» оказываются устаревшими, заявляет газета.

В публикации утверждается, что Путин читает брифинги о ситуации на войне каждое утро. Информация в них сформулирована так, чтобы сделать акцент на успехах и преуменьшить значение неудач, говорят источники газеты, среди которых есть бывший офицер российской разведки и нескольких бывших и нынешних российских чиновников.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил газете, что «любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, не соответствует действительности».

По данным WSJ, впечатление, что у Путина нет ясного представления о ходе войны, сложилось у участников по крайней мере двух мероприятий с ним — встречи с представителями ВПК в июле и встречи с «военкорами» в сентябре.

В конце сентября Путин якобы лично позвонил в расположение российских войск в украинском Лимане, чтобы дать приказ не отступать. 1 октября стало известно, что украинские войска вошли в Лиман, а российские военные отступили с потерями.

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