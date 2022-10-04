При отступлении из Лимана погибли спецназовцы элитной бригады ГРУ Российская пропаганда утверждала, что город удерживали бойцы самопровозглашенной ЛНР и «добровольцы»

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Украинские военные проезжают мимо тел российских военнослужащих. Лиман, 3 октября 2022 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

В обороне города Лиман в Донецкой области, откуда российские войска отступили в начале октября, принимали участие элитные войска РФ, выяснила «Русская служба Би-би-си», изучив социальные сети и поговорив с родственниками погибших бойцов.

По данным журналистов, при отступлении из Лимана погибли как минимум девять военнослужащих специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которая базируется в Тольятти. Еще один военный из подразделения был тяжело ранен.

Среди погибших, как установило издание — рядовые Данил Бойков и Алексей Чиндин, младший лейтенант Виктор Горобец, старший лейтенант Вячеслав Зинцов, старшины Андрей Шорин и Юрий Филатов. Военнослужащих Карпенко и Узбякова (их полные имена не называются) с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь. Узбяков позже умер. Самому младшему из погибших было 19 лет.

«Погибла вся группа почти. Ребята герои настоящие. Жаль только, что нет больше этих героев», — подтвердила «Би-би-си» сестра одного из погибших. «Всего погибло девять человек, двое раненых», — сообщила жена другого погибшего.

Родственники военнослужащих не знают точно, где и как они погибли, а также когда их тела вернут семьям, отмечает издание. «Знаю, что вот этих ребят там бросили, они целые сутки отбивались, но не смогли. Погиб мой брат, ему был всего лишь 21 год, погиб его друг, ему 19 лет», — рассказала сестра погибшего.

Российские СМИ почти никогда не сообщают об операциях с участием спецназа особенно если речь идет об отступлениях, отмечает «Би-би-си». «Пропаганда всегда стремится выставить дело так, что на конкретном участке фронта провалились не кадровые военные, а российские добровольцы и мобилизованные из самопровозглашенных республик», — пишет издание.

Об отступлении из-под Лимана российские «военкоры» «рассказывали в схожих интонациях», утверждает «Би-би-си». Издание приводит несколько цитат военных журналистов и телеграм-каналов, где говорится, что в обороне города участвовали «добровольцы», казаки, а также мобилизованные жители самопровозглашенной ЛНР. Из сообщений «военкоров» также следует, что в боях принимала участие регулярная российская армия. Однако спецназ ГРУ в них действительно не упоминается.

Как предполагает «Би-би-си», гибель не менее девяти военных 3-й бригады ГРУ под Лиманом — самая крупная единовременная потеря 3-й бригады специального назначения. При этом, по словам одной из собеседниц журналистов, подразделение несет потери с самого начала войны.

По информации из открытых источников журналисты «Би-би-си» установили, что первые бойцы 3-й бригады ГРУ погибли 3-4 марта. По данным журналистов, это были разведчики — командир роты майор Азамат Алимов, капитан Алексей Чучманов, младшие сержанты Станислав Герасимов и Егор Букатин.

Всего к 1 сентября «Би-би-си», « », а также команде волонтеров удалось собрать информацию о гибели 26 военнослужащих 3-й бригады ГРУ, среди которых пять офицеров. Также исследователи обнаружили стенд с фотографиями погибших военных, выставленный во время чемпионата вооруженных сил России по боксу в Борисоглебске. На нем были напечатаны данные 47 погибших солдат и офицеров 3-й гвардейской бригады спецназа ГРУ.

Как отмечает «Би-би-си», почти каждый четвертый погибший боец спецназа ГРУ — офицер, потери которых «чувствительны для армии и трудно восполнимы». В своей статье издание приводит мнение эксперта американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, что на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

«На основе этих данных можно предположить, что из рядов 3-й бригады спецназа ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) более 200 человек», — пишет «Би-би-си».

При этом издание отмечает, что точная численность отрядов спецназа засекречена. «Но даже по консервативным оценкам, выбывание более 200 бойцов может быть равноценно полному выходу из строя двух рот спецназа», — отметили журналисты, также предположив, что из строя может быть выведено 75% состава разведывательных рот бригады.

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