Адвокаты журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже, рассчитывают, что его обменяют на кого-то из россиян, находящихся в заключении за рубежом. Об этом «Медузе» рассказал источник, знакомый с ходом разбирательства. Обмен, по его словам, может произойти после суда над журналистом и вынесения ему приговора.

Эвана Гершковича защищают адвокаты бюро ZKS Татьяна Ножкина и Мария Корчагина. Ножкина ранее защищала бывшего главу ФСИН Александра Реймера (он был приговорен к восьми годам колонии по делу о мошенничестве и освобожден условно-досрочно в 2020 году), а также владелицу сети магазинов «Алтын» Антонину Бабосюк (ее обвиняли в контрабанде золота, но дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления).

До 2020 года Ножкина работала в адвокатском бюро ЕПАМ, один из основателей которого — Николай Егоров, однокурсник Владимира Путина в Ленинградском государственном университете. Уголовно-правовой практикой в этом бюро руководила Наталья Бастрыкина (Кузнецова), бывшая жена главы СК Александра Бастрыкина.

Сейчас этой практикой руководит Виктория Бурковская — она защищала бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, отбывшего срок, к которому его приговорили по обвинению в вымогательстве двух миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Эвана Гершковича арестовали по подозрению в сборе информации про одно из предприятий российского военно-промышленного комплекса. «Медуза» ранее писала, что перед задержанием журналист ездил в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод». После ареста журналиста стало известно, что ФСБ также задержала двух сотрудников этого завода — семейную пару.

О возможном обмене Эвана Гершковича на кого-то из арестованных за границей россиян стали говорить сразу после того, как стало известно о задержании журналиста. Госдепартамент США объявил его «неправомерно задержанным», что, как писала The Wall Street Journal, потенциально открывает путь для обмена.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов прокомментировал задержание Гершковича так: «Берут заложников для обменного фонда. Заодно показывают, что западным журналистам больше небезопасно работать в России».

Журналист-расследователь Андрей Захаров предположил, что Гершковича могут обменять на «провалившихся российских нелегалов» — российских граждан, задержанных в Словении, которые жили там под именами Людвиг Гиш и Мария Мейер.