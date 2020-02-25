Бывший глава ФСИН Александр Реймер освобожден по УДО. Его осудили по делу о мошенничестве на 2,7 миллиарда рублей

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Реймера, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с 2009 по 2012 годы. Через три года после отставки его задержали по обвинению в закупке электронных браслетов по завышенным ценам.

В 2017 году Реймер получил восемь лет колонии. Он не признал вину. Следствие оценило ущерб от его действий в 2,7 миллиарда рублей.

В 2018 году ФСИН России отсудила у Реймера и других фигурантов его дела 2,25 миллиарда рублей в качестве компенсации.