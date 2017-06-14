Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии

Судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко приговорила бывшего главу ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима за мошенничество при закупках электронных браслетов. Реймеру также назначен штраф 800 тысяч рублей.

Бывшего заместителя Реймера Николая Криволапова приговорили к 5 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей. Третий фигурант дела, директор ФГУП «Центр информационного-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов получил 6 лет колонии и штраф 700 тысяч рублей.

В ходе прений сторона обвинения просила приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей. Помимо этого с Реймера требуют взыскать 2,7 миллиарда рублей ущерба.

Реймер на суде свою вину не признал.