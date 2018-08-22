ФСИН отсудила два миллиарда рублей у своего бывшего главы и его подчиненных

Замоскворецкий суд постановил взыскать с бывшего главы ФСИН Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве при закупке электронных браслетов 2 миллиарда 248 миллионов рублей.

Иск, который подавала к ним Федеральная служба исполнения наказаний, удовлетворен в полном объеме, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

О ком, кроме Реймера, идет речь, в сообщении не уточняется. Известно, что вместе с бывшим главой ФСИН были осуждены двое его подчиненных Николай Криволапов и Виктор Определенов, а также бизнесмен Николай Мартынов.