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ФСИН отсудила два миллиарда рублей у своего бывшего главы и его подчиненных

Агентство «Москва»
10:58, 22 августа 2018
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Замоскворецкий суд постановил взыскать с бывшего главы ФСИН Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве при закупке электронных браслетов 2 миллиарда 248 миллионов рублей.

Иск, который подавала к ним Федеральная служба исполнения наказаний, удовлетворен в полном объеме, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

О ком, кроме Реймера, идет речь, в сообщении не уточняется. Известно, что вместе с бывшим главой ФСИН были осуждены двое его подчиненных Николай Криволапов и Виктор Определенов, а также бизнесмен Николай Мартынов.

Экс-глава ФСИН Александр Реймер летом 2017 года был приговорен к восьми годам колонии общего режима. По версии следствия, он разработал план по закупке электронных браслетов по завышенным ценам, ущерб от его действий составил 2 миллиарда 700 миллионов рублей.
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