Госдеп США объявил журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией

Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича «неправомерно задержанным», что потенциально открывает путь к переговорам об его обмене. Об этом говорится в публикации WSJ.

Делом Гершковича, по утверждению издания, займется отдел Госдепа, известный как офис специального президентского посланника по делам заложников. Этот отдел ведет переговоры об освобождении заложников и других американцев, несправедливо удерживаемых в других странах, отмечает газета.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что у него «нет сомнений» в том, что власти России несправедливо задержали Гершковича по делу о шпионаже. Блинкен в том числе говорил об этом в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 2 апреля.

Корреспондента WSJ Эвана Гершковиса задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ России утверждали, что журналист якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По данным «Медузы», перед задержанием Гершкович ездил в Нижний Тагил, где расположено оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

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