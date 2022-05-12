Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев освобожден из колонии

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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев осужденный по делу о вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина вышел на свободу.

Как сообщил корреспондент «Медузы» с места событий, Улюкаев утром 12 мая покинул исправительную колонию № 1 в Тверской области, где отбывал наказание.

Алексей Улюкаев освобожден из колонии Марина Царева / «Ведомости»

Алексей Улюкаев стал первым в истории современной России федеральным министром, осужденным по уголовному делу.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Улюкаев вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.

В конце апреля 2022 года суд в Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. ФСИН и прокуратура не стали оспаривать это решение.

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