«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить Улюкаева. Бывший министр может выйти на свободу в середине мая

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Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — заявил собеседник агентства.

По его словам, прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Как уточняет «Интерфакс», с учетом майских праздников Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, если решение суда не будет обжаловано.

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В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей (был выплачен в 2018 году). Его обвинили в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.

Бывший министр отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области. По приговору суда, Улюкаеву запрещено занимать должности на государственной службе еще восемь лет после освобождения.

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