«Корзиночка» с ключом На суде над Алексеем Улюкаевым зачитали запись его последнего разговора с Игорем Сечиным

5 сентября в Замоскворецком суде Москвы прошло очередное заседание по делу о получении взятки против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. На заседании были зачитаны расшифровки скрытой записи переговоров Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. По версии следствия, в ходе беседы они иносказательно обсуждали взятку. Улюкаев это отвергает. Онлайн заседания можно почитать на «Медиазоне».

Суд над Алексеем Улюкаевым сейчас находится в стадии допроса свидетелей обвинения. Заседания идут несколько раз в неделю, но пока суд заслушал только двух свидетелей (читайте об этом подробнее тут). Когда допросят самого значимого свидетеля — главу «Роснефти» Игоря Сечина, пока неизвестно, но 5 сентября прокурор заявил, что его точно допросят. Вместе со свидетелями сторона обвинения начала представлять и другие доказательства.

Сначала на заседании допросили очередного, третьего свидетеля обвинения — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. Она, как и ранее допрошенный свидетель, помогала писать доклад о приватизации «Башнефти». О позиции Улюкаева по этой сделке Москвитина ничего не знала, но подтвердила, что перед заседанием правительства министр сам правил доклад.

Затем обвинение внезапно попросило перейти к изучению доказательств. В суде зачитали заявление о вымогательстве взятки, с которого началось уголовное дело. Его подали в ФСБ Сечин и глава службы безопасности компании . Оба они сразу сообщили, что готовы помогать оперативникам изобличить Улюкаева.

Министра, как сказано в протоколе осмотра места происшествия, задержали на выезде из офиса «Роснефти». У него в машине нашли сумку с замком — ключ был у Улюкаева в кармане. Внутри сумки были 2 миллиона долларов в 200 пачках по 100 купюр. Деньги и сумка были обработаны специальным составом, который затем обнаружили на руках Улюкаева и его водителя по фамилии Макаров.

Переговоры Сечина с Улюкаевым до встречи и во время передачи сумки были записаны. Из них следует, что днем 14 ноября 2016 года глава «Роснефти» позвал министра в офис компании обсудить несколько вопросов, вспомнив о и некоем неисполненном поручении. Улюкаев сразу согласился. Разговор в принципе шел в дружеской форме и начался словами:

Сечин: Алексей Валентинович, дорогой!

Улюкаев: Игорь Иванович, как я рад тебя слышать!

В офисе «Роснефти» Сечин сразу упоминает какую-то «корзинку» и просит приготовить ее для Улюкаева. Обсудив ситуацию на нефтяном рынке («Лукавство сейчас поддержать сланцевую нефть»), Сечин переходит к неисполненному поручению. Он извиняется перед Улюкаевым, что это поручение затянули, потому что не сразу смогли «выполнить объем». Затем он передает Улюкаеву ключ и предлагает забрать «корзиночку».

Экспертиза следствия показала, что Сечин, по всей видимости, говорит о неких договоренностях, прямо не указывая, о чем речь. Улюкаев, по версии экспертов, понимает, на что намекает Сечин. Адвокат Улюкаева Виктория Бурковская заявила, что министр был уверен: ему передают обычную корзину с фруктами и вином, а в сумке должны были быть колбаски.

Следующее заседание состоится 7 сентября.