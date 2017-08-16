В чем обвиняют бывшего министра Алексея Улюкаева. Максимально коротко На первом заседании суда зачитали обвинительное заключение

15 октября 2016 года, через три дня после продажи «Башнефти», министр экономического развития Алексей Улюкаев (во время саммита БРИКС в Гоа) потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина 2 миллиона долларов за положительное заключение на эту сделку. Улюкаев угрожал дать отрицательные заключения на новые сделки. Сечин согласился, опасаясь «негативных последствий для компании» , но обратился (27-28 октября) в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки. 15 ноября в офисе «Роснефти» Сечин (под контролем ФСБ) передал Улюкаеву чемодан с деньгами, затем министра задержали.

Улюкаев заявляет, что обвинение строится только на показаниях Сечина, который устроил провокацию взятки.