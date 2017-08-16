Улюкаев в суде обвинил Сечина в провокации взятки

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев на первом судебном заседании по существу своего дела обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провокации взятки. По словам Улюкаева, в этой провокации также участвовала ФСБ и глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов.

Материалы дела Улюкаев назвал сфабрикованными. Он заявил, что обвинение построено исключительно на показаниях Сечина, который утверждает, что Улюкаев вымогал взятку за положительное заключение о сделке по выкупу «Роснефтью» акций «Башнефти» у государства.

«Передача этой сумки [с деньгами] была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки», — цитирует Улюкаева издание «Медиазона».

На заседании суда прокурор зачитал обвинительное заключение. «Обвинение мне понятно. Вину не признаю», — заявил Улюкаев.