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Алексей Улюкаев через девять месяцев после ареста. Фотография
Meduza
10:12, 8 августа 2017
8 августа начался суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» и на следующий день помещен под домашний арест.
Сергей Ведяшкин / агентство городских новостей «Москва»