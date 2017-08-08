Начался суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 августа проходят предварительные слушания, дело ведет судья Лариса Семенова. Заседание проходит в закрытом режиме без прессы.

Улюкаева обвиняют в нарушении части 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Бывший министр свою вину не признает. «Нет, конечно», — подтвердил он перед заседанием. Улюкаев находится под домашним арестом.