СК объявил о передаче в суд дела против Алексея Улюкаева 

В СК заявили, что расследование дела завершено. Генпрокуратура утвердила по делу обвинительное заключение.

Следственный комитет РФ объявил, что дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, будет передано в суд «в ближайшее время».

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он приехал туда за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал за подготовку документов по продаже «Роснефти» компании «Башнефть».