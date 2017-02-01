Reuters: Сечин лично присутствовал при передаче денег Улюкаеву
Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично присутствовал на встрече, во время которой бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву передали деньги за покровительство компании. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Reuters.
Встреча была подготовлена Сечиным в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов, рассказали собеседники агентства.
Представитель «Роснефти» и защита Улюкаева отказались комментировать детали расследования против бывшего министра. Следственный комитет не ответил на запрос по поводу роли Сечина.
Ранее о том, что Сечин организовал встречу с Улюкаевым, после которой бывший министр был задержан, писал «Росбалт». Но агентство подчеркивало, что, когда чиновник 14 ноября приехал в офис «Роснефти», Сечин по телефону сказал ему, что занят на совещании. Деньги Улюкаеву, якобы, передали встретившие его представители компании.
Улюкаев был задержан на выходе из офиса «Роснефти». По версии следствия, он получил два миллиона долларов за то, что его министерство содействовало в покупке «Башнефти».
Сам бывший министр и его адвокаты заявляли, что против него устроили провокацию. Утверждалось, что Улюкаев не знал о содержимом чемоданов, которые ему передали в «Роснефти». Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки.