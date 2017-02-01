Reuters: Сечин лично присутствовал при передаче денег Улюкаеву

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично присутствовал на встрече, во время которой бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву передали деньги за покровительство компании. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Reuters.

Встреча была подготовлена Сечиным в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов, рассказали собеседники агентства.

Представитель «Роснефти» и защита Улюкаева отказались комментировать детали расследования против бывшего министра. Следственный комитет не ответил на запрос по поводу роли Сечина.