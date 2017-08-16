Алексей Улюкаев в суде. Видео

Замоскворецкий районный суд Москвы 16 августа приступил к рассмотрению по существу дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. По версии обвинения, Улюкаев вымогал взятку у руководства «Роснефти» за положительное заключение по приватизации «Башнефти». Бывший министр свою вину категорически отрицает, называя произошедшее провокацией. Как заявил Улюкаев на заседании суда, на котором была запрещена видеосъемка, в провокации участвовал глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Медуза» публикует видео, на котором Улюкаев снят в суде до и сразу после заседания.