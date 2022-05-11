Прокуратура и ФСИН не стали обжаловать условно-досрочное освобождение Алексея Улюкаева. Бывший министр выйдет на свободу 12 мая

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Прокуратура и ФСИН не стали подавать жалоб на решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Московского районного суда Твери.

11 мая был последний день, когда можно было обжаловать решение об УДО, рассказали в пресс-службе суда. Так как этого не произошло, то решение об условно-досрочном освобождении вступит в законную силу, и Улюкаев 12 мая должен выйти на свободу.

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Его обвинили в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.

Наказание Улюкаев отбывал в исправительной колонии № 1 в Тверской области. В конце апреля 2022 года суд в Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об УДО.

Первоначально приговор запрещал Улюкаеву занимать должности на государственной службе еще восемь лет после освобождения. Однако в апреле 2018 года Мосгорсуд этот пункт из приговора исключил.

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