Война Четыреста восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Мосгорсуд скоро огласит приговор по делу российского политика Владимира Кара-Мурзы, которого обвиняют в распространении «фейков» о российской армии, осуществлении деятельности «нежелательной» организации и госизмене. Прокурор потребовал для него 25 лет колонии.

На заседание суда, как сообщает «Медиазона» в своем онлайне, никого не пускают. Очередь из желающих попасть внутрь растянулась почти до самых ворот суда.

Последнее слово Кара-Мурзы

«Такая сейчас в России цена за немолчание» Последнее слово Владимира Кара-Мурзы, которого требуют посадить на 25 лет

Последнее слово Кара-Мурзы