Война Четыреста восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 апреля смотрите здесь.
Главные новости:
- В Белгороде после возможного удара дронов загорелась ТЭС.
- Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29.
- Канал Donbass Devushka, где опубликовали секретные документы Пентагона, вела бывшая военнослужащая ВМС США.
- Глава города в Приморье, объявленный в розыск, заявил, что уехал на войну.
Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника вокзала Херсона, который, по версии следствия, с начала полномасштабного вторжения помогал России перебрасывать военные эшелоны в Украину.
В СБУ заявили, что против задержанного жителя Херсона возбудили уголовное дело по статье «Пособничество государству-агрессору». Имя задержанного не раскрывается.
Мосгорсуд скоро огласит приговор по делу российского политика Владимира Кара-Мурзы, которого обвиняют в распространении «фейков» о российской армии, осуществлении деятельности «нежелательной» организации и госизмене. Прокурор потребовал для него 25 лет колонии.
На заседание суда, как сообщает «Медиазона» в своем онлайне, никого не пускают. Очередь из желающих попасть внутрь растянулась почти до самых ворот суда.
Украинские военные взяли в плен 15 бойцов «штурмовых подразделений Z» под Марьинкой Донецкой области, заявил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Об этом, как пишет «РБК-Украина», он сообщил в эфире украинского телемарафона.
Дмитрашковский утверждает, в «штурмовые подразделения Z» входят «люди с криминальным прошлым». По его словам, взятые в плен бойцы рассказали, что «имеют плохое обеспечение и старое оружие».
В начале апреля американский Институт изучения войны сообщил, ссылаясь на неподтвержденную информацию, что в составе российской армии формируются «штурмовые роты Z», которые, предположительно, будут использоваться в городских боях.
В Авдеевке Донецкой области под обстрел попала школа, сообщает телеграм-канал «Политика Страны». Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
За минувшие сутки Россия обстреляла 95 населенных пунктов в семи регионах на севере, востоке и юге Украины. Подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры, сообщил медиа-центр Минобороны Украины.
По предварительной информации министерства, ранения получили четыре человека. При этом власти Донецкой области сообщают, что в этом регионе за сутки погибли четыре человека.
Украина не видела применения китайского оружия на фронте, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ТСН. Слова Данилова приводит «Украинская правда».
«Мы на сегодняшний день не видим признаков наличия на фронте оружия, которое было произведено в Китае. Если бы оно здесь появилось <…> Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим. Как только это произойдет, сразу проинформируем общество и мир. Но, исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим сегодня, для чего он должен поставлять оружие Российской Федерации», — сказал Данилов.
Секретарь СНБО Украины отметил, что, когда на фронте появились иранские ударные беспилотники, украинские власти сразу заявили об этом.
The Washington Post ранее сообщил со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона, что, по мнению американской разведки, Китай согласился поставить вооружения российским военным.
Глава города Большой Камень в Приморском крае, объявленный в розыск, заявил, что поехал на войну в Украине
Рустям Абушаев, разыскиваемый по делу о мошенничестве, в ночь на 17 апреля опубликовал в телеграме видео, в котором он стоит в камуфляже и с оружием в руках. В подписи, в частности, говорится:
«На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных».
Где именно он находится и в каком качестве отправился в зону боевых действий, Абушаев не уточнил.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам Шойгу, в проверке участвуют более 25 тысяч военных, 167 кораблей, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов, пишет «Интерфакс». Завершающий этап проверки начнется 18 апреля.
«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил и, прежде всего, это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», — сказал Путин, добавив, что «задачу развития флота никто не отменял», сообщает РИА Новости.
Президент России поручил министру обороны РФ провести внезапные проверки на других флотах России.
С начала полномасштабного вторжения Украина вернула 2235 военнопленных, сообщила замминистра обороны Анна Маляр. В результате последнего обмена пленными, который состоялся накануне, в Украину вернулись 130 военнослужащих.
Словакия передала Украине оставшиеся девять истребителей МиГ-29, заявил в фейсбуке министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, девять самолетов перебросили в Украину по земле с соблюдением всех мер безопасности.
Всего Словакия передала Украине 13 самолетов, первые четыре истребителя украинские летчики транспортировали в марте. Словакия стала первой страной, передавшей Украине истребители.
Власти России называли передачу МиГ-29 «недружественным шагом» по отношению к РФ и нарушением международных обязательств.
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Телеграм-канал Donbass Devushka, где опубликовали часть секретных документов Пентагона и разведки, вела бывшая военнослужащая ВМС США Сара Билс, сообщает The Wall Street Journal. Она заявила, что не связана с публикацией.
Об утечке десятков секретных документов разведки и министерства обороны США, касающихся в числе прочего войны в Украине, стало известно в апреле. Часть этих документов впервые появилась в «пророссийском» телеграм-канале Donbass Devushka.
Украинские военные на Бахмутском направлении
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли 25 ракетных ударов из комплексов С-300, а также 42 авиационных удара. Также ВС РФ 46 раз осуществили пуски из РСЗО.
- ВСУ отразили более 60 атак российских сил. На Лиманском направлении — возле Григоровки и Спорного. На Бахмутском направлении — в Бахмуте, в районах Хромово и Ивановского. На Авдеевском направлении — возле Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского. На Марьинском направлении — в районе Марьинки.
- Авиация Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения живой силы ВС РФ, а ракетно-артиллерийские подразделения поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Белгороде в ночь на 17 апреля загорелась ТЭС после того, как ее, предположительно, атаковали беспилотники
По данным Baza, дроны сбросили взрывчатку и на две подстанции в Белгородской области — в Игуменке и Драгунском. Пожар на подстанциях потушили через час.
Официально информация не подтверждена.
Здравствуйте! Начинается 418-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной.