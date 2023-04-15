«Я не теряю надежды». Арестованный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович написал семье из СИЗО

Арестованный в России по делу о шпионаже журналист московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович отправил своей семье первое письмо из следственного изолятора «Лефортово».

Письмо журналиста к родителям опубликовала The Wall Street Journal. В нем всего две страницы. Оно датировано 5 апреля и написано на русском языке. Как пояснила газета, родители Гершковича — советские эмигранты и общаются с сыном на русском.

«Я хочу сказать, что не теряю надежды.<…> Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, в конце концов, напишу что-то хорошее», — говорится в записке.

Журналист пошутил, что его мать «хорошо подготовила его к тюремной еде». По его словам, по утрам в СИЗО дают овсяную или пшеничную каши, которые напоминает ему о детстве.

Гершкович также рассказал, что недавно получил посылку от друзей с вещами и туалетными принадлежностями, а адвокаты передали ему слова поддержки от семьи.

«Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня», — добавил он.

Снимок письма Гершковича, который сделала мать журналиста Ella Milman / The Wall Street Journal

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. ФСБ утверждает, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

По данным «Медузы», перед задержанием Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

Инициатива арестовать Гершковича исходила от высших должностных лиц российских спецслужб, сообщали источники Bloomberg, Однако журналисты агентства уверены, что окончательное решение об аресте репортера The Wall Street Journal принимал лично президент РФ Владимир Путин.