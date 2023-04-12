Bloomberg: Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста Эвана Гершковича

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, инициатива арестовать Гершковича исходила от высших должностных лиц российских спецслужб. Журналисты уверены, что окончательное решение об аресте было принято именно президентом, поскольку спецслужбы подчиняются непосредственно ему.

По мнению источников издания, данное решение является свидетельством того, что в Кремле растет влияние сторонников жесткого курса, которые настаивают на углублении противостояния с США.

В свою очередь глава Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова сказала агентству, что произошедшее должно стать «тревожным звонком» не только для США, но и для всего Запада: «Это свидетельствует о том, что, по мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям нет», — сказала Полякова.

Bloomberg допускает, что российские власти могут попытаться обменять Эвана Гершковича на бизнесмена Владислава Клюшина, который в США был признан виновным во взломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Как пишет агентство, Россия и ранее настаивала на включении Клюшина в предыдущие обмены пленными.

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По данным «Медузы», перед задержанием Гершкович ездил в Нижний Тагил, где расположено оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

В апреле Госдеп США объявил Гершковича «неправомерно задержанным», что открывает путь к переговорам об обмене.

Подробнее о задержании Эвана Гершковича

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он якобы «занимался шпионажем» Иностранные и российские журналисты требуют его освобождения

Подробнее о задержании Эвана Гершковича

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он якобы «занимался шпионажем» Иностранные и российские журналисты требуют его освобождения