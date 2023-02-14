В США присяжные признали виновным в киберпреступлениях бизнесмена Владислава Клюшина. Он сотрудничал с Кремлем и, как считалось, владел телеграм-каналом «Незыгарь»

Суд присяжных в Бостоне признал российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, сообщает Reuters.

«Присяжные увидели в господине Клюшине именно того, кем он является — киберпреступника и мошенника», — говорится в заявлении прокурора Рейчел Роллинз, чей офис вел дело.

Адвокат Клюшина Максим Немцев заявил, что защита разочарована, но уважает вердикт присяжных.

Владислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Его компания «М13» поставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей администрации президента РФ и другим государственным органам. Бизнесмена называли бывшим владельцем популярного политического телеграм-канала «Незыгарь». По данным Bloomberg, в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин наградил Клюшина орденом Почета.

Бизнесмена арестовали в Швейцарии в марте 2021 года, а в декабре экстрадировали в США. Там его обвинили в инсайдерской торговле на 90 миллионов долларов. Подозреваемыми по делу называли еще четверо россиян, но никто из них не задержан. Клюшин отрицает свою вину, считая, что его преследуют по политическим мотивам.