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В США присяжные признали виновным в киберпреступлениях бизнесмена Владислава Клюшина. Он сотрудничал с Кремлем и, как считалось, владел телеграм-каналом «Незыгарь»

Источник: Reuters

Суд присяжных в Бостоне признал российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, сообщает Reuters.

«Присяжные увидели в господине Клюшине именно того, кем он является — киберпреступника и мошенника», — говорится в заявлении прокурора Рейчел Роллинз, чей офис вел дело.

Адвокат Клюшина Максим Немцев заявил, что защита разочарована, но уважает вердикт присяжных.

Владислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Его компания «М13» поставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей администрации президента РФ и другим государственным органам. Бизнесмена называли бывшим владельцем популярного политического телеграм-канала «Незыгарь». По данным Bloomberg, в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин наградил Клюшина орденом Почета.

Бизнесмена арестовали в Швейцарии в марте 2021 года, а в декабре экстрадировали в США. Там его обвинили в инсайдерской торговле на 90 миллионов долларов. Подозреваемыми по делу называли еще четверо россиян, но никто из них не задержан. Клюшин отрицает свою вину, считая, что его преследуют по политическим мотивам.

Об аресте и экстрадиции Клюшина