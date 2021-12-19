Швейцария выдала США российского бизнесмена Владислава Клюшина

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Российский бизнесмен Владислав Клюшин, подозреваемый в на десятки миллионов долларов, экстрадирован из Швейцарии в США.

Как сообщается на сайте швейцарского минюста, 18 декабря предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопроводили его на рейс до США.

Владислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Он владеет ООО «М13», поставляющим услуги мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов. Также Клюшина называли бывшим владельцем популярного политического телеграм-канала «Незыгарь».

Бизнесмена арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Его адвокат считает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для преследования Клюшина по другим, политическим мотивам.

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