США предъявили бизнесмену Владиславу Клюшину обвинения в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов

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Власти США предъявили обвинения в инсайдерской торговле российскому бизнесмену , которого на прошлой неделе экстрадировали из Швейцарии в США.

Министерство юстиции США сообщило, что Клюшина и еще четверых россиян, которые остаются на свободе, обвиняют в участии в глобальной схеме по торговле непубличной информацией, украденной из компьютерных сетей США, которая «принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли».

По версии следствия, в 2018-2020 годах Клюшин и другие обвиняемые торговали ценными бумагами компаний, получая данные об их доходах до того, как те публиковали квартальные или годовые отчеты о финансовых результатах. Следствие считает, что обвиняемые получили доступ к существенной непубличной информации после атаки на компьютерные сети двух агентов, через которые компании подавали отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Владислава Клюшина обвинили в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, а также в мошенничестве с использованием электронных средств и с ценными бумагами. Ранее Клюшин через адвокатов отвергал выдвинутые против него обвинения. Ему грозят пять лет лишения свободы, три года под надзором после освобождения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Помимо него обвинения предъявили двум сотрудникам компании Клюшина «М13» Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву, проживающим в Москве, а также двум жителям Петербурга Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову.

В сообщении Минюста США утверждается, что Иван Ермаков — бывший офицер ГРУ России, которого также обвиняют в попытке взлома и влияния на выборы президента США в 2016 году.

Владислава Клюшина задержали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Защита бизнесмена считает, что Клюшина обвинили в инсайдерской торговле, чтобы в дальнейшем преследовать по другим, политическим мотивам, связанным с его контактами с высокопоставленными клиентами в России.

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