Украинский омбудсмен заявил, что ему передали «десятки видео», на которых сняты жестокие убийства бойцов ВСУ российскими солдатами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Украинской правде» заявил, что офис омбудсмена за последние девять месяцев получил «десятки видео», на которых сняты жестокие убийства бойцов ВСУ российскими военными.

На записях, по словам Лубинца, сняты «отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках». По словам украинского омбудсмена, некоторых россиян, показанных на видео, удалось опознать. Один из них, заявил он, «понес наказание» — был убит в бою с украинскими военными.

Омбудсмен предположил, что российские власти намерено распространяют такие видео, чтобы, в числе прочего, убедить своих солдат не сдаваться в плен ВСУ, заявляя, что украинские военные их убьют.

В середине апреля было опубликовано видео, на котором, как заявила СБУ, снято убийство украинского военнопленного — ему отрезают голову. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на публикацию видео, а украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест.

Генпрокуратура РФ заявила, что обратилась в следственные органы России, чтобы организовать проверку «в целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения».

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