В сети распространяется новое видео жестокого убийства. На нем, как заявляет СБУ, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному В Украине сравнивают Россию с «Исламским государством» и обещают «найти извергов»

Вечером 11 апреля в российских, а затем и украинских соцсетях разошлось новое видео жестокого убийства. По всей видимости, это внесудебная казнь украинского военнопленного. По кадрам ролика можно предположить, что люди, совершившие убийство — российские военные.

Одна из первых публикаций видео появилась в закрытом телеграм-канале создателя Владислава Позднякова. Автор поста добавил комментарий в адрес «нитакусиков»; как отмечает The Insider, именно так называют представителей пророссийского лагеря, выступающих против жестокости по отношению к украинским военнопленным.

Когда, где и кем было записано видео, а также кто именно на нем снят, неизвестно. Судя по обстановке, его могли записать летом 2022 года. Подлинность записи не подтверждена.

Внимание! Ниже мы подробно описываем, что происходит на видео. Не читайте этот текст, если это может вам навредить. Кроме того, в тексте содержится ссылка на само видео. Там также есть цитаты с матом.

На видео человек в военной форме с желтой повязкой (такие носят украинские военные в качестве опознавательного знака), лежит на земле. Вероятно, это военнопленный. Над ним нависает человек в маске и камуфляже с белой повязкой (такую, в свою очередь, используют российские военные). Человек с белой повязкой ножом отрезает голову человеку, лежащему на земле. Это происходит, когда тот еще жив: он кричит от боли и просит прекратить. На видео запечатлены еще несколько человек, которые комментируют происходящее. «Работаем, братья! <…> Отрезай, блядь! Ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?» Когда голова убитого уже отделена от тела, человек за кадром говорит: «В мешок ее, нахуй, и отправить командиру». Судя по записи, один из военных ведет переговоры по рации. Журналисты The Insider отмечают, что звучит позывной «Варяг». Люди на видео также демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими трезубцем (вероятно, он принадлежал убитому). На жилет прикреплен шеврон «Каратель», пишет «Агентство». Его можно купить в онлайн-магазинах в России и Украине; его также используют солдаты иностранных армий, отмечают журналисты. Российский паблик «Military Z» (поддерживающий войну) предполагает, что убитый на видео — воевавший на стороне Украины наемник «из стран СНГ». На записи человек, демонстрирующий жилет, также упоминает наемников.

Киев обещает «найти извергов» и сравнивает Россию с « ». Москва запись не комментировала

Сразу после того, как видео начало активно распространятся, глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале: «За все будет ответ и ответственность». Украинские журналисты считают, что таким образом он прокомментировал запись с убийством.

СБУ заявила, что на видео зафиксированы пытки, а также убийство украинского военнопленного, совершенное бойцами российской армии. Ведомство начало досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

«Мы найдем этих извергов. Если надо будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание», — прокомментировал запись глава СБУ Василий Малюк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя видео, заявил, что «Россия хуже, чем ИГИЛ». «Это абсурд, что Россия, которая хуже, чем ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и понести ответственность за свои преступления», — написал он в твиттере.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на публикацию видео и помочь Киеву противостоять Москве: «Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать. И прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Сейчас надо действовать! И нам в Украине — максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать».

В Кремле, отвечая на просьбу прокомментировать видео, заявили, что сначала нужно проверить достоверность этих кадров, поскольку «мы живем в мире фейков».

«Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В Минобороны РФ видео не комментировали. При этом в некоторых пророссийских телеграм-каналах публикация ролика вызвала одобрительную реакцию, отмечает «Агентство».

За несколько дней до этого в пророссийских телеграм-каналах было опубликовано еще одно видео с обезглавленными военными

Как обратил внимание телеканал СNN, 8 апреля в пророссийских каналах было опубликовано другое видео с обезглавленными военными. Его якобы записали наемники неподалеку от Бахмута в Донецкой области, утверждали авторы постов.

Осторожно! Мы публикуем ссылку на это видео. Не смотрите его, если это может вам навредить. Кроме того, ниже в нашем тексте есть цитата, содержащая мат.

На записи — два обезглавленных тела, предположительно, украинских военнослужащих; они лежат на земле рядом с уничтоженной военной машиной. Измененный голос за кадром говорит по-русски, что «бронеавтомобиль подорвался на мине». «Аккуратнее, он въебался на минах. Так что здесь все, нахуй, в минах. Вот, видите, еще даже никто не подходил, блядь. Нет, подходили, головы отрезали. Подошли уже, головы отрезали. Голов нет. [Неразборчиво] разули, раздели», — продолжает он, смеясь. Судя по записи, отмечает СNN, у убитых также были отрезаны руки. Кто это сделал, неизвестно.

10 апреля украинское издание УНИАН также рассказало о фотографиях отрезанной человеческой головы, которую насадили на металлической штырь. Днем ранее снимок опубликовал российский паблик «Military Z» (поддерживает войну), заявивший, что снимок сделан в Бахмуте, а на нем — голова бойца ВСУ. Подлинность фотографии не подтверждена независимыми источниками.

Фото на обложке: Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix / LETA