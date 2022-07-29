В Украине начали расследование из-за видео с пытками военного в украинской форме

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Офис генпрокурора Украины заявил о начале уголовного производства из-за видео, на котором «лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленника в форме военнослужащего вооруженных сил Украины».

Расследование ведется по статье «нарушение законов и обычаев войны».

Видео, ставшее основанием для начала расследования, появилось в интернете в середине недели. Где и когда оно было снято, неизвестно.

На этом видео связанному мужчине — предположительно, пленному украинскому военному — отрезают гениталии. Позже был опубликован еще один ролик, на котором этому человеку стреляют в голову.

После распространения видео стали предприниматься попытки идентифицировать человека, который пытал мужчину. В кадр попала его характерная шляпа; такую же шляпу носил неизвестный вооруженный мужчина в видео РИА Новости про «бойцов чеченского „Ахмата“ и народной милиции ЛНР» на комбинате «Азот» в Северодонецке и в аналогичном ролике канала «Военная хроника».

В украинских медиа 29 июля высказывались версии о личности предполагаемого преступника. Разные источники утверждали, что это Виталий Арошанов или Арслан Арошанов. Оба они внесены в базу сайта как участники пророссийских вооруженных формирований в ходе войны на востоке Украины. На сайте говорится, что это братья, родившиеся в Элисте.

Независимых подтверждений того, что кто-то из них действительно является человеком в шляпе с видео с пытками и из роликов с комбината «Азов», нет.

Издание Astra связалось с Виталием Арошановым, который, по данным журналистов, принимал участие в боевых действиях, был недавно контужен и находится в России на лечении. На вопрос о видео с пытками пленного он ответил: «Без комментариев, и не звоните мне больше, иначе я пожалуюсь на вас».