Украинский военнослужащий в подвале, который россияне использовали в качестве пыточной во время оккупации. Поселок Казачья Лопань, Харьковская область, 17 сентября 2022 года Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными, в котором утверждается, что обе стороны полномасштабной войны причастны к внесудебным казням и жестокому обращению с пленными.

В частности, авторы доклада насчитали 25 случаев внесудебной казни российских военнопленных и 15 — украинских. При этом эксперты отдельно отметили, что Украина предоставила мониторинговой миссии полный доступ в места содержания пленных, в то же время Россия отказалась от сотрудничества. Также авторы доклада обратили внимание, что украинские правоохранительные органы начали расследования пяти случаев внесудебных казней российских пленных, которые охватывают гибель 22 человек. Информация о том, что подобные расследования начались в России, не приводится.

Согласно докладу, казни военных чаще всего происходили непосредственно в моменты или вскоре после сдачи в плен. Также сообщается, что почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми эксперты смогли поговорить, сообщили о пытках и жестоком обращении со стороны военнослужащих ВСУ и сотрудников СБУ. При этом отмечается, что большинство случаев жестокого обращения происходило на первых этапах задержания и допроса.

«В постоянных местах интернирования, таких как следственные изоляторы или лагеря для военнопленных, сообщений о жестоком обращении было значительно меньше», — заявила председатель мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер.

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По словам Богнер, украинские военные также сообщали о жестоком обращении и пытках со стороны российских военных и сотрудников ФСБ, однако такое обращение не прекращалось и после перевода пленных в места долгосрочного содержания — 84% из 203 опрошенных украинских военных подтвердили, что подвергались пыткам в пенитенциарных учреждениях.

Также миссия обратила внимание на «шокирующие» условия содержания военнопленных в РФ. Среди прочего украинские военные рассказывали, что подвергались регулярным избиениям со стороны сотрудников ФСИН. Помимо этого, пленные практически не получали еды и медицинской помощи, что, согласно докладу, привело к смерти пяти человек — один из них умер от полученных ран во время пытки, еще четверо — от отсутствия необходимой медицинской помощи.

Мониторинговая миссия ООН опубликовала еще один доклад, посвященный влиянию боевых действий на гражданское население. Среди прочего в документе говорится, что в период с 1 августа по 31 января жертвами войны стали почти шесть тысяч мирных жителей — больше 1,6 тысячи из них погибли, остальные получили ранения. Авторы доклада подчеркивают, что эти цифры неокончательные, поскольку в докладе учитываются только задокументированные случаи, а реальные цифры могут быть значительно больше.

Согласно докладу, 93% погибших мирных жителей стали жертвами обстрелов. По данным миссии, среди пострадавших за полгода чуть меньше пяти тысяч находились на подконтрольных Украине территориях, остальные — около 1,2 тысячи — находились на оккупированных Россией территориях.

Помимо этого, в докладе приводятся данные о 621 случае исчезновения или неправомерного задержания мирных жителей со стороны российских военных. По информации ООН, 297 человек до сих пор числятся пропавшими или задержанными, еще 28 были найдены мертвыми. Сотрудники украинских силовых ведомств, в свою очередь, ответственны за 91 случай исчезновения и неправомерного задержания, говорится в докладе. Уточняется, что украинские спецслужбы задерживали преимущественно тех, кого подозревали в коллаборационизме.

В докладе содержатся сведения о 133 случаях сексуализированного насилия. В 109 из них насилие совершали россияне.

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Россия на момент публикации текста «Медузы» никак не прокомментировала доклад миссии ООН. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало доклад, при этом поблагодарив экспертов за их работу по документированию преступлений, совершенных россиянами.

«Мы считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту. Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что выводы, представленные в докладе, подтверждают многочисленные военные преступления России. Заявления, касающиеся жестокого обращения с военнопленными со стороны Украины, он поставил под сомнение.

«Странно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ими ни разу не был затронут вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы миссии относительно вероятных нарушений со стороны украинской стороны», — заявил Лубинец, подчеркнув, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

В заключение Лубинец добавил, что Россия скрывает «масштабы бесчеловечного обращения [с пленными]», и призвал ООН, а также международное сообщество добиваться от России допуска к местам содержания украинских военнопленных.

В августе 2022 года вышел другой доклад о российской агрессии в Украине, вызвавший резкую реакцию со стороны украинских властей — его опубликовала правозащитная организация Amnesty International. В докладе говорилось, что ВСУ в некоторых случаях обустраивали свои позиции на гражданских объектах и вели огонь из жилых районов, тем самым, по утверждению Amnesty, нарушая законы войны. При этом в докладе отдельно оговаривалось, что такие действия «никоим образом не оправдывают неизбирательные российские атаки».

Президент Украны Владимир Зеленский в ответ обвинил Amnesty в «аморальной избирательности». «Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. <…> И отчетов об этом почему-то нет», — заявил Зеленский.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил доклад Amnesty с «информационной операцией для дискредитации Вооруженных сил Украины». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организацию в том, что она создает «фальшивый баланс между злодеем и жертвой».

После публикации доклада директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила об уходе с должности. Она рассказала, что украинский офис выступал против публикации и не участвовал в ее подготовке. «Сама того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды», — сказала Оксана Покальчук.

О чем был доклад Amnesty International

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как

О чем был доклад Amnesty International

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как