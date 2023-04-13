Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео убийства украинского военнопленного

Генеральная прокуратура России сообщила, что инициировала проверку после того, как в сети появились «фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего».

Из сообщения ведомства следует, что на видеозаписи показано, как летом неизвестный человек в камуфляжной форме «применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть».

Судя по всему, речь идет о видео, на котором, как заявили ранее в Службе безопасности Украины, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному.

Генпрокуратура обратилась в следственные органы России, чтобы организовать проверку «в целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения».

В Следственном комитете России пока заявление прокуратуры не комментировали.

Подробно об этом видео

В сети распространяется новое видео жестокого убийства. В нем, как заявляет СБУ, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному В Украине сравнивают Россию с «Исламским государством» и обещают «найти извергов»

Подробно об этом видео

В сети распространяется новое видео жестокого убийства. В нем, как заявляет СБУ, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному В Украине сравнивают Россию с «Исламским государством» и обещают «найти извергов»