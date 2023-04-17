Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы
Источник: Meduza
Московский городской суд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
Кара-Мурзу судили по трем статьям Уголовного кодекса — о распространении «фейков» про российскую армию, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (из-за сотрудничества с фондом «Открытая Россия») и о «государственной измене».
Обвинение просило приговорить политика к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурза вину не признал. Его адвокаты сообщали, что у политика за год, который он провел под арестом, резко ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма.