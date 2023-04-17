В документах Пентагона и американской разведки, которые попали в открытый доступ, указана дата планируемого наступления (или контрнаступления — по данным журналистов, встречаются оба варианта) украинской армии — 30 апреля 2023 года.

Как пишет Newsweek, Пентагон и разведка также сообщали, что в наступлении планируется задействовать девять бригад. Их потребность в технике от союзников Украины оценивалась в 253 танка, 381 механизированную машину, 480 моторизованных машин, 147 артиллерийских орудий, а также 571 специализированный бронированный автомобиль Humvee.

Также из документов, пишет Newsweek, можно сделать вывод, что союзники Украины участвуют в непосредственной подготовке украинских военных к наступлению. Причем обучение бойцов проводится строго за пределами Украины.

Поменялись ли планы украинского наступления в связи с публикацией секретных документов, пока неизвестно. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что на «реальные результаты наступательных операций» утечка никак не повлияет.

Подлинность документов, которые изучают журналисты, не подтверждена. Эксперты отмечали, что слитые документы как минимум были частично отредактированы.

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