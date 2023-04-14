Глава разведки Украины заявил, что утечка секретных документов США не сорвет наступление украинских войск

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что утечка секретных документов американской разведки и Пентагона не повлияет на наступление украинских войск. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Если есть проблема, она будет решена. Если нет проблем, то еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательных операций», — сказал Буданов.

По его словам, публикация секретных документов никак не повлияет на отношения Украины и ее союзников.

В том же интервью Кирилл Буданов заявил, что единственной стороной, получившей выгоду от этой утечки, стала Россия.

В последнюю неделю в сети опубликовали серию секретных документов разведки и министерства обороны США, в которых говорилось в том числе о состоянии войск Украины и России. Власти США 13 апреля задержали 21-летнего служащего ВВС Джека Тейшейра, подозреваемого в утечке документов. Друзья задержанного заявили, что он делился секретными документами с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Газета The Washington Post сообщила 12 апреля, что Украина отложила контрнаступление, которое планировали на весну, из-за погодных условий, медленных поставок оборудования, нехватки боеприпасов и публикации утекших документов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что контрнаступление может начаться летом.

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