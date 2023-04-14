The Washington Post: Джек Тейшейра, подозреваемый по делу об утечке данных Пентагона, больше года публиковал секретные документы в Discord

Служащий ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый по делу об утечке данных Пентагона, делился секретными документами со своими друзьями с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом The Washington Post рассказал один из знакомых подозреваемого.

По словам собеседника издания, Тейшейра начал публиковать секретные документы в закрытом чате в Discord в феврале — марте 2022 года. Источник сообщил, что Тейшейра находил «удручающими» тот факт, что война идет между Россией и Украиной, у которых «должно быть больше общего, нежели того, что их разделяет».

Собеседник WP рассказал, что Тейшейра делился документами, чтобы давать «людям, которых он считал своими друзьями и которым доверял», информацию, свободную от пропаганды. Источник добавил, что участники чата обещали не делиться этой информацией за пределами их группы, в которой состояли около 20 человек.

Тейшейра, по словам его друга, не стремился подорвать национальную безопасность США, а просто хотел научить участников чата правильно смотреть на вещи и сделал он это «единственным доступным ему способом».

Другой знакомый Тейшейры охарактеризовал его, как патриота, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием. Издание также уточняет, что молодой человек вырос в семье военного — его отчим ушел в отставку после 34 лет военной службы, а мать много лет работала в организациях, оказывающих помощь ветеранам.

Вечером 13 апреля сотрудники ФБР задержали Джека Тейшейру в штате Массачусетс. По данным The New York Times, молодому человеку грозит лишение свободы на десятки лет, поскольку каждый секретный документ, опубликованный им, может фигурировать в деле как отдельный пункт обвинения — по каждому из них Тейшейре грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сколько всего документов опубликовал молодой человек, неизвестно. Агентство Reuters изучило более 50 секретных документов, но предполагает, что всего их могло быть больше сотни.

Читайте также

В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей за последние годы утечки секретных данных В публикации документов военных и разведки подозревают 21-летнего рядового американских ВВС

Читайте также

В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей за последние годы утечки секретных данных В публикации документов военных и разведки подозревают 21-летнего рядового американских ВВС