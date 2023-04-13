ФБР задержало нацгвардейца ВВС США по делу об утечке секретных документов Пентагона

Обновление. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что нацгвардеец Джек Тейшейра был задержан по делу об утечке секретных документов.

Сотрудники ФБР взяли под стражу подозреваемого по делу об утечке секретных документов Пентагона и американской разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление ведомства.

Официально ФБР объявило, что провело «санкционированную правоохранительную деятельность» в доме в Дайтоне, штат Массачусетс, пишет газета.

По словам источника издания, задержан 21-летний нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра. Телеканал CNN сообщает, что задержан служащий Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, не называя его имени.

О том, что Тейшейра может причастен к утечке, сообщила The New York Times. По данным газеты, он состоял в закрытом онлайн-чате Thug Shaker Central на платформе Discord, который, вероятно, и стал первоисточником утечки. Сообщалось, что в доме матери военнослужащего прошел обыск. Над ним заметили несколько вертолетов.

Ранее The Washington Post сообщала, что за публикацией секретных документов может стоять человек возрастом примерно 25 лет, который утверждал, что работает на одном из военных объектов. Президент США Джо Байден говорил, что власти страны близки к тому, чтобы найти причастного к утечке.

В начале апреля журналисты обратили внимание на опубликованные в интернете документы американских военных и разведки, посвященные войне в Украине, а также Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам. Эксперты отмечали, что часть документов могла быть отредактирована. После утечки в США начали расследование.