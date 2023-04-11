«Это самый серьезный разрыв в системе национальной безопасности США» Американские союзники просят объяснений по поводу утечки секретных документов. Но Белый дом пока даже не может оценить масштаб ущерба

Jim Lo Scalzo / EPA / Scanpix / LETA

Утечка десятков документов американской разведки и Пентагона уже стала «самым серьезным разрывом в системе национальной безопасности Вашингтона за многие годы», пишет The Guardian. При этом масштаб нанесенного ущерба пока неясен, так как слитые документы, вероятно, являются только «верхушкой айсберга», а остальные файлы просто еще не удалось найти.

Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве задают Вашингтону вопросы о том, какая еще информация оказалась в открытом доступе, кто несет ответственность за утечку и что США предпринимают для того, чтобы удалить слитую информацию. Как отмечает Politico, союзники интересуются у Белого дома, предпринимает ли администрация Джо Байдена какие-то шаги, чтобы подобные случаи не были допущены в будущем.

В начале апреля журналисты обратили внимание на опубликованные в интернете документы американских военных и разведки, посвященных войне в Украине, а также Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам. Там описаны положение на фронте в Украине по состоянию на начало марта, уязвимости системы ПВО, представлены различные вопросы о контрнаступлении Украины (дата его начала не называется), соотношение сил и потерь сторон. Подробнее о том, что говорится в документах, а также насколько они подлинны, читайте здесь.

И подробнее об этой утечке

Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией

И подробнее об этой утечке

Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией

The New York Times обращает внимание на сложность определения мотивов в сливе документов, так как эти материалы, в частности, показывают слабые места в вооруженных силах как Украины, так и России.

Источники Politico говорят, что члены разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, запросили брифинги с Вашингтоном, но «существенного ответа» пока не получили. По состоянию на утро понедельника, 10 апреля, официальные лица США сообщали союзникам, что проводят расследование и что все еще пытаются оценить масштаб утечки. Politico отмечает, что представители Госдепа, разведки и Пентагона стараются развеять возможные опасения партнеров по поводу утечки.

По оценке Politico, история со слитыми документами привела к кризису в отношениях США и союзников. В частности, это связано с тем, что США неоднократно заявляли, что усилия по поддержке Киева зависят от сотрудничества между союзниками, а большинство слитых документов касаются именно войны в Украине.

«Метод утечки и ее содержание очень необычны. Я не смогу вспомнить, когда происходила утечка такого объема и такого широкого охвата информации, и которая просто оказалась в соцсетях», — отмечает бывший аналитик американской разведки, специализирующийся на России.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Белый дом собрал «межведомственную команду», которая занимается оценкой влияния слитых документов на национальную безопасность США и их партнеров. Однако кто участвует в этой команде, неизвестно, отмечает Politico. По словам высокопоставленного американского чиновника, дискуссии о том, как справиться с утечкой, ведутся только «на самом высоком уровне».

«Я понятия не имею, в чем заключается план. Я бы сам хотел знать, как мы собираемся действовать», — сказал в разговоре с изданием еще один высокопоставленных американский представитель.

Возмущены утечкой оказались в том числе чиновники из структур национальной безопасности Украины, утверждает Politico. Как рассказал один из европейских источников, опубликованная информация была воспринята в Киеве как «долгосрочная проблема безопасности» для военного командования. При этом один из украинских чиновников отметил, что утечка не рассматривается в Киеве как «большая проблема».

Официально Киев говорит, что утечка документов Пентагона не должна испортить отношения Украины с западными странами. «Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются», — заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он добавил, что некоторые данные, которые оказались в слитых документах, ранее уже были известны, в том числе о том, что Украине не хватает средств ПВО.

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