ФСБ обвиняет Минобороны в сокрытии российских потерь на войне. США пытаются прогнозировать, что будет при «ударе Украины по Кремлю» Утечка документов американской разведки: что еще мы узнали и кто может за ней стоять?

Тела убитых российских военных в селе Ольховка рядом с Харьковом. 9 мая 2022 года Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

Мировые СМИ продолжают изучать утечку секретных документов американской разведки и Пентагона, которые касаются, в том числе, войны России с Украиной. До сих пор общий объем слитой информации неясен, так же как и подлинность документов. Тем не менее, на их основе выходит множество публикаций, в том числе о потерях российских и украинских войск, а также о том, какими видит перспективы войны американская разведка. Кроме того, появилась подробная версия, кто может быть источником утечки.

Кто может стоять за утечкой. Версия The Washington Post

The Washington Post выяснила, что за публикацией секретных документов может стоять человек возрастом примерно 25 лет, который утверждал, что работает на одном из военных объектов. Его имя не называется. Предположительно, он опубликовал многочисленные документы в закрытой чат-группе платформы Discord, наиболее популярной у любителей видеоигр. Об этом изданию рассказали двое участников группы на условиях анонимности.

Всего в группу под названием Thug Shaker Central входили примерно 20 человек. Она была создана в 2020 году, в ней собрались люди, «объединенные интересом к оружию, военному снаряжению и богу». Там они обменивались мемами, оскорбительными шутками, вместе смотрели фильмы. Неформальным лидером группы был человек под ником OG. Участники чата знают его реальное имя и штат, в котором он живет, но отказываются поделиться этой информацией с журналистами, пока ФБР ищет источник утечки. В распоряжении журналистов также оказалось видео, на котором предположительно OG стоит на стрельбище, выкрикивает на камеру несколько расистских и антисемитских оскорблений, после чего стреляет по мишени.

OG утверждал, что знает секреты, которые правительство скрывает от обычных людей. В конце прошлого года OG начал публиковать фактически дословные расшифровки секретных разведывательных документов, которые, как он утверждал, привез домой со своей работы на «военной базе». Он также говорил, что проводит часть дня в охраняемом учреждении, где запрещены мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые могли бы использоваться для документирования секретной информации. По словам одного из участников чата, OG комментировал некоторые документы, объясняя некоторые сведения и сокращения в них.

По словам одного из собеседников The Washington Post, OG злило, если участники чата отвлекались на обсуждение других событий вместо того, чтобы внимательно читать публикуемые им документы. Со временем он сменил тактику и стал не перепечатывать документы с пояснениями, а публиковать их фотографии (они в итоге и попали в открытый доступ). Это были более серьезные документы, среди которых оказались подробные карты условий ведения боевых действий в Украине, засекреченные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским энергетическим объектам, документы, рассказывающие о потенциальной траектории полета северокорейских баллистических ракет, которые могут достичь территории США, и так далее.

The Washington Post отмечает, что фотографирование документов подвергло OG большему риску. Например, на заднем плане некоторых изображений можно увидеть предметы и мебель, что может оказаться полезным в поиске источника утечки.

По словам одного из участника группы, OG не был враждебен по отношению к правительству США и настаивал на том, что не работает в интересах какой-либо страны. «Это не российский и не украинский оперативник», — сказал собеседник издания. Раздел на сервере, куда OG выкладывал секретные документы, назывался «Медведь против свиньи». The Washington Post считает это признаком того, что OG не занимает в военном конфликте ни сторону России, ни сторону Украины.

Большинство людей в группе были «достаточно умны», чтобы понимать, что не должны размещать эти документы где-либо еще, рассказал один из пользователей. Но в группе состояли и иностранные граждане, в том числе из России и Украины.

28 февраля 2023 года один из пользователей сообщества начал публиковать фотографии секретных документов в другом сообществе Discord под названием «wow_mao», где общаются фанаты одноименного YouTube-блогера из Лондона. 4 марта засекреченные документы появились на другом сервере Discord — Minecraft Earth Map, где состояли поклонники компьютерной игры Minecraft. После этого секретные документы стали доступны тысячам пользователям Discord, а через месяц они появились в пророссийских телеграм-каналах, на 4chan и в твиттере. При этом OG перестал делиться фотографиями документов еще в середине марта.

Незадолго до того, как The New York Times впервые сообщила об утечке документов, OG появился в группе и был «в бешенстве, что для него нехарактерно». «Он сказал, что что-то случилось, и молился богу, чтобы этого события не произошло», — рассказал один из участников сообщества.

Он также сообщил, что в последние несколько дней поддерживал связь с OG. По его словам, тот казался «сбитым с толку и растерянным из-за того, что не знал, что делать»: «Он понимает, что происходит и каковы могут быть последствия. Он просто не знает, как выйти из этой ситуации».

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Что стало известно из слитых документов. Главное за двое суток

11 апреля The New York Times со ссылкой на один из слитых документов писала, что американская разведка рассматривает «непредвиденные сценарии» развития войны в Украине. Всего их четыре: смерть Владимира Путина, смерть Владимира Зеленского, смена руководства российской армии и «удар Украины по Кремлю». Каждый из сценариев, по мнению разведки, может привести как к эскалации, так и к окончанию конфликта путем переговоров, но может и не оказать существенного влияния.

В случае «удара Украины по Кремлю» Владимир Путин может отреагировать на «общественный протест», начать полномасштабную мобилизацию и рассмотреть вопрос о применении тактического ядерного оружия. Однако возможно и другое развитие событий, при котором опасения в обществе по поводу эскалации могут заставить российского президента начать переговоры об урегулировании конфликта. The New York Times отмечает, что в слитом документе нет оценки вероятности того или иного сценария.

В свою очередь The Washington Post, ссылаясь на другой секретный документ, написала, что, по мнению американской разведки, до конца 2023 года Москва и Киев могут достигнуть лишь «незначительных» территориальных завоеваний. Такая ситуация, когда ни одна из сторон не добивается решающего преимущества, описывается в документе как «наиболее вероятный сценарий». Кроме того, разведка, согласно документу, считает маловероятными мирные переговоры в 2023 году.

Согласно еще одной публикации The New York Times, ФСБ «обвиняла» Минобороны РФ в «сокрытии российских потерь в Украине». По версии ФСБ, военное ведомство не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправляемых в Украину из Чечни. Эту информацию американской разведке удалось получить, вероятно, из перехватов электронных сообщений. По этим данным, ФСБ оценивает количество убитых и раненых со стороны России в 110 тысяч человек.

Другие данные приводит Reuters. Агентство пишет со ссылкой на документ разведки, что общие потери России составляют от 189,5 тысячи до 223 тысяч человек, в том числе от 35,5 тысячи до 43 тысяч убитыми. Украина, согласно документу, потеряла от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, из которых от 15,5 тысячи до 17,5 тысячи убитыми. Reuters отмечает, что подтвердить подлинность документа ему не удалось.

Слитые документы также свидетельствуют об обеспокоенности Вашингтона украинскими ударами по российской территории, в том числе, потенциально, по Москве. Это может оказать влияние на позицию Китая, считают в американской разведке: он может увеличить объем помощи России, если Украина нанесет удары по объектам «высокой стратегической ценности» или по высокопоставленным российским лидерам.

В распоряжении «Би-би-си» оказался еще один документ, в котором говорится, что, по мнению США, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком охотно идет навстречу российским интересам. В нескольких документах описывается в том числе частная переписка генсека со своим заместителем. Один из них посвящен зерновой сделке. «Би-би-си» делает вывод, что Гуттериш был настолько заинтересован в сохранении сделки, что готов был учесть интересы Москвы, в том числе если бы это касалось российских юридических и физических лиц, находящихся под санкциями.

Один из высокопоставленных чиновников ООН заявил, что организация руководствуется необходимостью смягчить последствия войны для беднейших слоев населения.

В одном из секретных документов также говорится, что в Украине находятся силы специального назначения нескольких стран НАТО. Документ датирован 23 марта. Наибольший контингент в Украине имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17 человек), Франция (15 человек), США (14 человек) и Нидерланды (1 человек). Чем конкретно они занимаются в Украине, в документе не уточняется.

Минобороны Латвии подтвердило, что в Украину направлены латвийские военные, но они не участвуют в боевых действиях и выполняют там «вспомогательные функции», например, охрану посольства. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал информацию о присутствии военных НАТО неправдой. «Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил», — сказал он.

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