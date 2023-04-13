Разведка США, согласно утечке секретных документов, посчитала маловероятными переговоры России и Украины в 2023 году

Разведка США считает маловероятными мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретный документ, оказавшийся в соцсетях в результате недавней утечки из Пентагона. Подлинность документа не подтверждена.

Согласно документу, даже если Украина вернет себе значительную часть территории и нанесет серьезные потери российским силам, что американская разведка считает «маловероятным», это не приведет к мирным переговорам.

Разведка также предполагает, что до конца года каждая из сторон конфликта достигнет лишь «незначительных» территориальных завоеваний. Такая ситуация, при которой Москва и Киев не добиваются решающего преимущества, описывается в документе как «наиболее вероятный сценарий».

Для украинской стороны продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и «критике» того, как ведутся боевые действия, что «сделает смену руководства более вероятной», говорится в документе. В нем не уточняется, идет ли речь о смене политического или военного руководства, отмечает The Washington Post. В свою очередь Москву сценарий затяжной войны вынудит задействовать «истощенные резервы». Кроме того, Кремль, вероятно, «ускорит» усилия по интеграции аннексированных территорий, отмечается в документе.

В офисе директор Национальной разведки США отказались от комментариев. Представители российских и украинских властей на запросы The Washington Post не ответили.

The New York Times сообщала, что американская разведка рассматривает «непредвиденные сценарии» развития войны в Украине. Издание также ссылалось на секретный документ, оказавшийся в соцсетях в результате недавней утечки. В нем говорится о четырех сценариях: смерть Владимира Путина, смерть Владимира Зеленского, смена руководства российской армии и «удар Украины по Кремлю».

В случае со сценарием «удара Украины по Кремлю» газета не поясняет, о чем конкретно идет речь. Но она пишет, что при таком развитии событий, по мнению разведки, Путин может отреагировать на «общественный протест», начать полномасштабную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Другой вариант развития событий в этом случае — опасения в обществе могут заставить президента России начать переговоры об урегулировании конфликта, считает разведка.

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