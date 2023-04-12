Минобороны Латвии подтвердило, что в Украине есть латвийские военные. Они не участвуют в боевых действиях

Министерство обороны Латвии подтвердило, что в Украину были отправлены латвийские военные для выполнения «вспомогательных функций» вроде охраны посольства, сообщает Delfi со ссылкой на ведомство.

В министерстве подчеркнули, что латвийские военные не принимают участия в боевых действиях. Минобороны не уточнило, сколько военных находятся в Украине, и не раскрыло подробностей их службы.

Ранее в сеть попали секретные документы Пентагона, в одном из которых говорилось, что в Украине находятся военнослужащие Великобритании (50 человек), Латвии (17 человек), Франции (15 человек), США (14 человек) и Нидерландов (1 человек). Чем конкретно они занимаются в Украине, в документе не уточнялось.

В начале апреля стало известно о крупной утечке секретных документов Пентагона, в которых были описаны планы США и НАТО по наращиванию сил ВСУ перед контрнаступлением.

Эксперты отмечали, что попавшие в сеть документы были частично отредактированы. Среди прочего в них были завышены оценки числа погибших на войне украинцев и занижены данные о потерях российской армии. Также не исключено, что документы могли быть опубликованы в рамках кампании по дезинформации.

8 апреля газета The New York Times сообщила о новой партии секретных документов, оказавшихся в сети. 10 апреля Минюст США начал расследование по факту произошедшего.

Читайте также

Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией

Читайте также

Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией