The New York Times: в сети появились новые секретные документы США

В социальных сетях появилась новая партия американских секретных документов, касающихся Украины, Ближнего Востока и Китая, сообщает The New York Times.

По данным издания, новая утечка включает в себя более 100 документов. Газета также привела слова высокопоставленного сотрудника разведки, который назвал утечку «кошмаром для „Пяти глаз“», имея в виду разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Как пишет NYT, новые документы публиковались в разных соцсетях, в том числе в твиттере. В то же время на анонимном форуме 4chan была размещена карта, на которой виден ход боевых действий в украинском Бахмуте.

Однако попавшие в сеть документы касаются не только Украины. Эксперты заявили, что в новой порции данных есть конфиденциальные материалы с брифингов, касающиеся Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и терроризма.

В свою очередь сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, сообщили газете, что власти в спешке ищут источник утечки. Один из источников NYT рассказал, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны украинских чиновников, поскольку у Киева не было доступа к некоторым документам, которые попали в сеть.

7 марта стало известно, что министерство обороны США проводит расследование по поводу утечки секретных документов, в которых были подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. В свою очередь эксперты отмечали, что слитые документы были частично отредактированы. В частности, в них были завышены оценки числа погибших на войне украинцев и занижены такие же данные по российским военным. Так, в документах утверждалось, что в результате боевых действий погибли от 16 000 до 17 500 российских солдат, а Украина потеряла 71 500 военнослужащих.

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