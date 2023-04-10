Министерство юстиции США начало расследование после утечки секретных документов о войне в Украине

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки в сеть десятков секретных документов Пентагона о войне в Украине и другой чувствительной информации, сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

В министерстве обороны США, где также начали расследование, в свою очередь, сообщили, что продолжают «изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в соцсетях и, судя по всему, содержат секретные и особо секретные материалы».

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что ведомства США оценивают, какое воздействие эти документы могут оказать на национальную безопасность США, союзников и партнеров страны.

Власти США пытаются определить источник утечки, но расследование осложняет то, что документы перед публикацией в сети распечатали и сфотографировали. По одной из версий, которая циркулирует в Пентагоне, за утечкой может стоять гражданин США, пишет FT. Западные чиновники и аналитики считают, что на поиск источника утечки уйдет время, учитывая масштабы разведывательного аппарата США.

В Белом доме заявили, что Вашингтон пока не знает, удалось ли ликвидировать утечку секретных данных или могут быть опубликованы и другие материалы.

Из утечки секретных документов Пентагона, касающихся войны в Украине, стало известно, что российские истребители во время перехвата в сентябре 2022 года якобы «почти сбили» британский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем. Источник FT в Минобороны Великобритании заявил, что «эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло».

Financial Times называет утечку секретных документов США крупнейшей с 2013 года, когда Эдвард Сноуден, подрядчик Агентства национальной безопасности США, передал журналистам секретные документы о системах слежки за переговорами. Агентство Reuters сравнивает это с утечкой документов на WikiLeaks в том же 2013 году.

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