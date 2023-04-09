Российские военные в сентябре 2022 года во время перехвата «почти сбили» британский самолет-разведчик над Черным морем

Из утечки секретных документов Пентагона, касающихся войны в Украине, стало известно, что российские военные в сентябре 2022 года во время перехвата «почти сбили» британский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем, пишет The Washington Post.

О перехвате RC-135 возле Крыма двумя российскими самолетами Су-27 в октябре докладывал британскому парламенту министр обороны Бен Уоллес. Он говорил, что пилоты Су-27 вели себя «безрассудно»: один из истребителей приближался к RC-135 на 15 футов (4,5 метра), а второй истребитель «выпустил ракету на отдалении». Запуск ракеты Уоллес описывал как «технический сбой» и не говорил, что RC-135 «почти был сбит». Однако в Пентагоне, отмечает The Washington Post, дали другую оценку произошедшему.

RC-135 — самолет радио- и радиотехнической разведки, который используют как британские, так и американские вооруженные силы.

В августе 2022 года Минобороны России отчитывалось о перехвате британского RC-135 в районе мыса Святой Нос на восточном побережье Кольского полуострова.

14 марта над Черным морем потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, дрон сбил российский Су-27. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».

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