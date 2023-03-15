В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет

Беспилотник MQ-9, аналогичный потерпевшему крушение над Черным морем Emerson Nunez / Us Air / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

С чего все началось Над Черным морем столкнулись российский истребитель и американский беспилотник Посла России вызвали в Госдепартамент США

Посол России в США Анатолий Антонов обсудил инцидент на встрече в Госдепартаменте с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Антонова вызвали в американское ведомство сразу после официального объявления о столкновении Су-27 с беспилотником, сама встреча состоялась уже через несколько часов. Антонов назвал разговор «конструктивным», хотя и подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия в трактовке инцидента. В Вашингтоне также выразили удовлетворение тем, что стороны поддерживают открытыми дипломатические каналы, что позволяет «осуществлять прямое взаимодействие и четко излагать свои озабоченности».

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об инциденте, сообщил днем 15 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Вопрос, докладывали ли — он, по меньшей мере, странный. Как вы себе представляете, что главе государства и верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну, конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали», — сказал он. Песков также отметил, что контактов на высшем уровне в связи с произошедшим не было. На прямую просьбу прокомментировать инцидент он сказал, что опубликованное накануне заявление Минобороны РФ было «исчерпывающим», отдельно подчеркнув, что «физического контакта» между самолетом и дроном .

Инцидент не приведет к прямому столкновению России и США — на этом сходятся во мнении военные эксперты. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке отмечает, что президенты США и России имеют полную свободу в выборе реакции на подобные инциденты и что такие ситуации не предполагают автоматической эскалации. Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен вступать в прямой конфликт с Россией, а Москва, в свою очередь, демонстрировала нежелание воевать с НАТО. ISW также пишет, что «тактику запугивания» в отношении самолетов и кораблей США и союзников российские военные применяют много лет — и что это никогда не приводило к прямому конфликту.

Руководство Украины назвало произошедшее сознательной попыткой России эскалировать конфликт. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилко назвал инцидент «сигналом Путина о готовности к расширению зоны конфликта» и втягиванию третьих сторон. «Тактика ва-банк — постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на то, что обстоятельства изменятся», — написал Данилко в твиттере.

Что стало с обломками беспилотника, пока неясно. Почти сразу после инцидента появились сообщения о том, что российские водолазы могли их поднять, однако эта информация не получила подтверждения. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби позже заявил, что Вашингтон не намерен допустить, чтобы обломки дрона попали в чужие руки. Власти США «приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого беспилотника», отметил Кирби, однако не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что Россия будет пытаться поднять обломки со дна.

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