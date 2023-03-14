Над Черным морем столкнулись российский истребитель и американский беспилотник Посла России вызвали в Госдепартамент США

Американский разведывательный беспилотник MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта, сообщило командование силами США в Европе. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, однако ничего не сообщало о столкновении.

Версия американских военных

Как заявляет американское командование, два российских Су-27 осуществили перехват беспилотника, который выполнял «рутинные операции». Один из истребителей, выполняя маневр, задел винт MQ-9, после чего беспилотник потерял управление и его пришлось затопить.

Маневры истребителей американские военные охарактеризовали как «непрофессиональные и небезопасные», заявив, что они «едва не привели к падению обоих самолетов».

«Этот инцидент продолжает череду опасных действий российских пилотов при взаимодействии с летательными аппаратами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем. Такие агрессивные действия российского экипажа опасны и могут провести к непреднамеренной эскалации», — говорится в пресс-релизе командования сил США в Европе.

Версия российских военных

Минобороны РФ выступило с официальным комментарием примерно через два часа после американского заявления. По версии ведомства, беспилотник летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами — в зоне, где из-за войны установлены ограничения на полеты.

Для идентификации беспилотника в воздух были подняты истребители. После этого «в результате резкого маневрирования» беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился, утверждают российские военные. О столкновении с истребителем в сообщении Минобороны ничего не говорится.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Посла России вызвали в Госдепартамент. Джо Байдена проинформировали об инциденте. Кремль ничего не комментирует

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что посла России в США Анатолия Антонова вызвали в ведомство. Чиновник отметил, что, вероятно, встреча с дипломатом пройдет до конца дня 14 марта.

«Мы напрямую взаимодействуем с российской стороной на высоком уровне, чтобы выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника», — заявил Прайс. Он также отметил, что в Москве американскую точку зрения до МИД РФ донесет посол Линн Трейси.

Об инциденте проинформировали президента США Джо Байдена, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби.

Кирби отметил, что сам по себе перехват беспилотника не является чем-то необычным, и такие случаи над Черным морем происходили в последние несколько недель, но на этот раз действия пилотов были «небезопасными, непрофессиональными и беспечными».

Что будет с обломками дрона, пока неясно. Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что у американцев нет свидетельств, что россияне подняли их со дна — и отказался отвечать на вопрос, будет ли делать это США. Райдер также сказал, что Вашингтон располагает видеозаписью инцидента — и в Пентагоне предпринимают меры, чтобы рассекретить ее.

В Кремле инцидент пока не комментировали.

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Фото на превью: Lealan Buehrer / US Air Force / AFP / Scanpix / LETA