«Узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок» Солист группы «Наив» на концерте в Москве вышел в майке «Маша Москалева» 

Солист группы «Наив» Александр «Чача» Иванов во время концерта в Москве, который проходил 15 апреля, вышел на сцену в футболке «Маша Москалева». Он рассказал зрителем о преследовании семьи. Об этом сообщает «Медиазона», которая опубликовала видео с концерта.

«Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело — не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница ее — ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО», — сказал музыкант.

Зал встретил слова Иванова аплодисментам и начал скандировать «Хуй войне!»

Концерт проходил в клубе 1930 Moscow.

Шестиклассница Маша Москалева из города Ефремова Тульской области в апреле 2022 года нарисовала на уроке антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца Алексея Москалева, который воспитывал ее один, составили протокол о «дискредитации» армии из-за его комментариев в «Одноклассниках».

В декабре 2022 года на мужчину завели уголовное дело о повторной «дискредитации» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) из-за поста об убийствах в Буче в этой же соцсети. В начале марта 2023 года Москалева задержали и отправили под домашний арест. Его дочь забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. 28 марта суд в Тульской области приговорил его к двум годам колонии.

Самого Москалева на заседании не было. В суде сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Через два дня его задержали в Минске и экстрадировали в Россию. 5 апреля мать девочки, Ольга Ситчихина, забрала ее из приюта.